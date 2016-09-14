14 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Aşırı hızın önüne gizli radarlarla geçilemez

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamuoyunda büyük tepki toplayan elektronik radar uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celil Anık, kararın olumlu olduğunu dile getirerek, 'Aşırı hızın önüne gizli radarlarla geçilemez. Eskisi gibi radar kontrol noktalarının tabelalarla belirtilmesi gerek' dedi

    14 Eylül 2016 Çarşamba 19:45
    Aşırı hızın önüne gizli radarlarla geçilemez
    Aykut Polatlı - Süleyman Soylu, uzun süredir vatandaşın kabusu olan elektronik radar uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.  İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, kararın olumlu olduğunu belirterek, uygulama içersinde 350-400 liraya kadar cezaların kesildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamuoyunda büyük tepki toplayan elektronik radar uygulamasının sona erdiğini açıkladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celil Anık, kararın olumlu olduğunu dile getirerek uygulama yüzünden birçok şoförün mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
    Başkan Anık,gizli radarlar yüzünden taksi şoförlerinin 350-400'e varan cezalar ödediklerini söyledi. Aşırı hızın önüne gizli radarlarla geçilemeyeceğini trafikteki hızın kontrol altına alınmasının yolunun yine eskisi gibi radar kontrol noktalarının tabelalarla belirtilmesinden geçtiğini dikkat çeken Anık, 'Caydırıcı olsun diye yapılıyor ama son dönemde bu konuda mağduriyet vardı. Tabii ki radar kontrolünün olması gerekir. Hiç olmamassı da iyi değildir. Ama böyle her olumsuz noktaya radar konulması da doğru değil. Bunun orta noktasını bulmak lazım' dedi.
    Alınan kararın  iyi olduğunu da dile getiren Anık, 'Bu olumlu bir karar. Bu tuzak radarlar ile sürücüler 10 km hız barajını aştığında ceza 350-400 liraya kadar kesiliyor. Bu yüzden bir çok şoför arkadaşımız da mağduriyet yaşadı. Dediğim gibi uygulamanın kaldırılması olumlu bir adımdır' diye konuştu.
    Anahtar Kelimeler: İçişleri, Bakanı, Süleyman, Soylu, Kamuoyunda

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