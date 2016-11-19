Asker kışın da varlığını gösterecek

Terör örgütü PKK'yla mücadelede yeni bir anlayış hayata geçiriliyor. Asker ve jandarma, kış aylarında kışlaya çekilmeyecek ve özellikle kırsalda görünür olacak

Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı, hükümete, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen mücadele konusunda brifing verdi. PKK'yla mücadeledeki yeni konsept hemen hayata geçirilecek ve gelecek yıl sonuna kadar devam edecek.



Terörle mücadelede şu anda sadece tek bir 'silahlı insansız hava aracı' (İHA) kullanılıyor. Bu sayı 2017 sonuna kadar 10'a çıkarılacak. Silahlı İHA'lar, önümüzdeki aylardan itibaren peyderpey sisteme sokulacak. İHA'ların özellikle PKK'lı teröristlerin kırsal alandaki yaşam alanları, mağara ve geçiş yolları üzerinde yapılan operasyonlarda oldukça başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor. Bu operasyonlara ilişkin görüntüler, hükümet üyelerine izletildi.



Terörle mücadelede yeni uygulanan bir başka faaliyet ise kış aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin kışlaya çekilmemesi olacak. TSK, kırsal alanlarda varlığını gösterecek. 'Gücün görünür olması' olarak nitelendirilen bu kararla, PKK'nın bölge halkı üzerinde baskı yapmasının önlenmesi ve bahar aylarında geri dönüşlerinin önlenmesinin amaçlandığı belirtiliyor.



VALİ VE KAYMAKAM DEVREDE



Bölge halkı ile muhataplık geliştirmek için Ankara'da kanaat önderleri ile başlatılan çalışmanın bir benzeri bölgede de sürdürülecek. Vali ve kaymakamlar da bu toplantıların benzerlerini kendi il ve ilçelerinde yapacak. Vali ve kaymakamlar, bölgede yaşanması olası eylem, boykot ve protestolarda bizzat devreye girecek. Bölgenin ileri gelenlerini aracı yaparak, sorunun çözülmesiyle ilgili aktif rol üstlenecekler. Yeni konsept, Suriye ve Irak sınırları içerisindeki PKK mensuplarını da kapsıyor. PKK'ya destek veren YPG-PYD gibi unsurların etkisinin azaltılması çalışmaları sürecek. PKK ile bağlarının tamamen sona erdirmeleri ve Türkiye'ye karşı faaliyette bulunmayacaklarını açıkça dile getirmeleri için de çalışma yapılacak. (Haberler.com)



