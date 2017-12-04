Asker, usta birliğine giderken kazada öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan asker Mevlüt Mülazim (25), bir tanıdığının kullandığı kamyonla usta birliğine teslim olmak üzere İstanbul'a giderken, trafik kazasında öldü

Asker, usta birliğine giderken kazada öldü

Serik'e bağlı Pınarcık Mahallesi'nde oturan 1 aylık asker Mevlüt Mülazim, dün usta birliğine gitmek üzere bir tanıdığının kullandığı sebze yüklü kamyona binerek yola çıktı. Kamyon gece Bilecik'in Osmaneli ilçesinde TIR'la çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mevlüt Mülazim, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Mevlüt Mülazim'in acemi birliğinden izne geldiği ve Serik'ten tanıdığı olan kamyoncuyla İstanbul'daki usta birliğine gittiği belirtildi. Acı haberi alan ailesi Mevlüt Mülazim'in cenazesini almak için Bilecik'e gitti. 97/4 tertip olarak askere giden Mevlüt Mülazim'in cenazesinin yarın Pınarcık Mahallesi'nde toprağa verileceği kaydedildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #asker #ölüm
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