Asker yemekhanesinde 4 bin kiloluk rezalet!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma tipi kutulanmış et konservenin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edildiğini belirtti. Bakan Canikli, ilgili firma ile sözleşmenin feshedilip, suç duyusunda bulunulduğunu, tespit edilen at etinin de personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini bildirdi

Gölcük Donanma Komutanlığı'na bozuk et ve at eti satıldığı iddialarıyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması isteğiyle verilen yazılı soru önergesine, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından cevap verildi. Bakan Canikli tarafından verilen yanıtta şöyle denildi:



"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 12 bin 500 kilo kavurma tipi kutulanmış et konservesi tedariği kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı'nca 8 Ekim 2015 tarihinde bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. Kavurmanın 8 bin 950 kilosu sorunsuz tüketilmiş, ancak kalan 5 bin 550 kg için muhtelif zamanlarda kapak açıldığında koku geldiğinin tespiti üzerine, yüklenici firmadan ürünleri değiştirmesi talep edilmiştir. Yüklenici firma tarafından yeni getirilen kavurmalar serolojik analizler için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiş, yapılan analizler sonucunda 4 bin 50 kilo kavurmada at eti tespit edilmiştir."



'AT ETİ PERSONELE SUNULMADAN İMHA EDİLDİ'



Bakan Canikli, at etinin tespit edilmesi üzerine, Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı'nın ilgili firma ile sözleşmeyi feshettiğini ve kesin teminat irat kaydedildiğini belirterek, tespit edilen at etinin personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini bildirdi. Canikli, şunları kaydetti:



"At eti tespit edilen kavurmaların bedelinin tahsili ve söz konusu firmanın kamu ihalelerinden yasaklanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. 22 Mart 2017 ve 19 Nisan 2017 tarihlerinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Gıda Tarım il Müdürlüğü'ne durum bildirilmiş ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerince yüklenici firma hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Ayrıca, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Sözleşme hükümleri gereği fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuçlanmadan gıda maddelerinin tüketime sunulması söz konusu değildir. Bu kapsamda içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konserveler hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmamıştır. At eti tespit edilen 4 bin 50 kilo konserve imha edilmek maksadıyla Kocaeli Tarım il Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Gölcük Donanma Komutanlığı depolarında muhafaza edilmektedir. Söz konusu firmanın diğer birliklerle yaptığı tedarik sözleşmelerinin tamamı 24 adet 10 Eylül 2017 tarihinde fesih edilmiştir."