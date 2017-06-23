Asker zehirlenmeleri ile ilgili Bakan'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmeleri için, "Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor" dedi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.



Işık, dün İzmir'deki incelemeleri kapsamında iftarı Heybeliada Korveti'nde personelle yaptı. Bakan Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığındaki incelemelerinin ardından rıhtımda demirli olan milli gemi Heybeliada Korveti'ne geldi.



Işık'ın gemiye çıkışı sırasında "silistre" adı verilen, üst rütbeli subay ve protokol üyelerinin savaş gemilerine çıkışında çalınan geleneksel denizci düdüğü çalındı. Bahriyeli geleneklerine göre gemiye çıkışında ilk olarak geminin arka bölümündeki Türk bayrağını selamlayan Bakan Işık'ı Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele karşıladı.



Tören mangasını selamlamasının ardından Bakan Işık ve Oramiral Bostanoğlu'na "TCG Heybeliada" yazılı şapka takdim edildi. Geminin demir alıp rıhtımdan ayrılmasının ardından Bakan Işık ve Oramiral Bostanoğlu'na brifing verildi. Işık'ın milli imkanlarla üretilen ve özgün tasarıma sahip TCG Heybeliada'daki incelemelerinin ardından taranmış kanal geçişi yapıldı. Seyir sırasında ise TCG Heybeliada ile TCG Bartın arasında posta çantası alma-verme eğitimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri tarafından da takip edilen eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından Bakın Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kösele, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu ve diğer davetliler, iftar için hazırlanan salona indi. TCG Heybeliada'nın Ege Denizi'nde seyri sırasında yapılan "TCG Heybeliada için iftar vakti" anonsunun ardından Işık ve beraberindekiler oruçlarını açtı. İftarı gemi personeliyle yapan Bakan Işık sonrasında onlarla sohbet etti. Bir süre daha seyrine devam eden geminin rıhtıma yanaşmasının ardından Işık ve beraberindekiler TCG Heybeliada'dan ayrıldı.



'EN AZ 5 HAFTA YENİ ASKER ALMAYACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanı Işık, incelemelerinin ardından AA muhabirinin Manisa'daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin sorusu üzerine, bugün itibarıyla kışlada eğitim alan erin kalmayacağını belirtti. Söz konusu askerlerin dağıtımlarının yapıldığını dile getiren Işık, "Oraya en az beş hafta süreyle yeni asker almayacağız. Oradaki kadrolu personele de Ege Ordu Komutanlığı sıcak yemek hizmetini verecek. Bu süreçte biz bütün alt yapımızı üst yapımızı gözden geçireceğiz ve eksiklerimizi gidereceğiz." diye konuştu. Yaşanan olayın kontrol teşkilatını yeniden gözden geçirme ve daha sıkı tedbirler alma gerekliliğini ortaya çıkardığını vurgulayan Bakan Işık, "Bunu da kuvvetlerle görüşeceğiz ve daha etkin denetim mekanizması oluşturacağız." ifadesini kullandı.Fikri Işık, Kışlalarda gıda teminine yönelik yeni bir sistemi hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:"Konuyla ilgili yargı adli işlemi yapıyor. Biz de Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor. Tüm bunların sonucunda yapmamız gereken yapısal değişiklikleri yapacağız, almamız gereken idari tedbirleri alacağız. Sağlık Bakanlığının çıkacak raporuna göre de başka yapılması gereken ne varsa onları yapacağız."Konuyla ilgili yapılan "sabotaj" iddialarına yönelik soruya da Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz. Her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Çünkü bir daha bunun yaşanmaması lazım. Bunun için de olayı, 'Şurası olabilir' diyerek bir iki noktaya hasredersek belki asıl sebebi kaçırabiliriz. Onun için hiçbir ihtimalin dışlanmaması bizim için önemli." cevabını verdi.