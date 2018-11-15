Askeri araç devrildi: Yaralılar var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen askeri araçtaki beş asker yaralandı

Askeri araç devrildi: Yaralılar var
15 Kasım 2018 Perşembe 11:20

Kaza sabah saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Göreve giden A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı askeri araç kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçtaki askerlerden K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #asker #araç #askeri araç #yaralı
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