Askeri araç mayının üzerinden geçti: 1 şehit 3 yaralı

'Zeytin Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde hareket halindeki askeri aracın üzerinden geçtiği mayın infilak etti. Teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Afrin’de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



UMKE PERSONELİ İÇİN GAZİANTEP'TE TÖREN



Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar'ın (23) cenazesi, Gaziantep'e getirildi. Şehit sağlık personeli Tatar için Gaziantep Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Vekil Halil Uyumaz, 5’inci Zırhlı Tugay Komatanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Tatar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan yarın toprağa verilmek üzere Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.