Askeri araca hain saldırı: 17 asker yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 17 asker yaralandı

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 20, İran sınırındaki Esendere Beldesi'ne ise yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ovaiçi köyü yakınlarında meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada, 4'ü ağır 17 asker yaralandı. Yaralı askerler bir bölümü bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova'ya, bir bölümü de helikopterle Hakkari'ye sevk edildi.



Patlamanın ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, Yüksekova-Esendere karayolu ise trafiğe kapatıldı.



türk silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, "Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde 4'ü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır. Bu hain saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bölgeye operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:



"17.07.2017 günü İlimiz Esendere Beldesinden Yüksekova İlçesine askeri personel taşıyan bir araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP (el yapımı patlayıcı) saldırısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 4’ü ağır 17 askeri personel yaralanmış olup; sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgeye taarruz helikopterleri sevk edilmiş, geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."