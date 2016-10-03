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    • Askeri araca tuzak: 2 şehit, 1 yaralı

    Hakkari Yüksekova Dağlıca bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    03 Ekim 2016 Pazartesi 10:18
    Askeri araca tuzak: 2 şehit, 1 yaralı
    Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Kamışlı Köyü Geçkan Bölgesi'nde askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı inflak ettirmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

    Saldırı, bu sabah meydana geldi. Arazi arazi-tarama operasyonunu sürdüren askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcıyı inflak ettirildi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

    1 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Öte yandan Hakkari'nin Ağaçdibi Köyünde operasyonda olan güvenlik güçlerine 1 PKK'lı teslim oldu. PKK'lı tereröristin teröristin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Hakkari, şehit, Yüksekova şehit

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