Askeri birliğe roketatarlı saldırı!

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde bulunan 39'ncu Mekanize Piyade Tugayı'na, otoyol üzerinden birliğin bulunduğu alana roketatar atıldı. Askerlerin karşılık verdiği saldırıda teröristler geldikleri araçla kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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