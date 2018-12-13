Askeri üs bölgesine yıldırım düştü: Yaralı askerler var

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, iki gündür etkili olan gök gürültülü yağmur sırasında 3 ayrı üs bölgesine yıldırım düştü. Yaralanan 6 asker, hastanede tedaviye alındı

Askeri üs bölgesine yıldırım düştü: Yaralı askerler var
13 Aralık 2018 Perşembe 15:14

Çukurca'da dünden beri etkili olan gök gürültülü yağmurla birlikte, farklı 3 üs bölgesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterlerle bölgeden alınıp, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile birlikte hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlerin sağlık durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #çukurca #Yıldırım
Önceki Haber
Ege'nin bu ilçesine 485 kişi aranıyor!
Sonraki Haber
İzmir Barosu'ndan çevre eylemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.