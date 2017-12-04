Askerin kediye işkencesi büyük tepki topladı!

Bir erin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru kediye işkence yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu

Olay dün Erzincan'daki askeri lojmanların nizamiyesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre askerlik görevini yerine getiren 25 yaşındaki er Taner H., hafta sonu iznine çıktı. Akşam askeriyeye dönüşünde nizamiye önünde yavru bir kediye rastlayan Taner H., ona işkence yapmaya başladı. Taner H.'nin yaptıkları güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Nöbet bekleyen askerlerin önünde yavru kediyi kapının üzerine koyarak defalarca yumruklayan Taner H., daha sonra da yere düşen kediye tekmeler atıyor.

Durumu gören çevredekiler olayı polise ihbar etti. Güvenlik kamerasında kaydedilen görüntüler de sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Polis ekipleri asker olduğu anlaşılan eri gözaltına alırken, erin 221 promil alkollü olduğu da ortaya çıktı. Polis daha sonra eri askeri inzibata teslim etti.

Görüntüleri izleyen vatandaşlar ise askeriye önüne giderek, askerin cezalandırılmasını istedi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hemen tetkik ettiriyorum" dedi. Soylu daha sonra da "Adli ve idari soruşturma başlatıldı, Erzincan Valimiz açıklama yapacak" şeklinde tweet attı.


Valilikten açıklama


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Erzincan Valili de işkence yapan askerin terhisine 3 gün kaldığını ve çarşı izninde alkollü döndüğünü belirtti. Valilik, vicdanları yaralayan bu işkenceyi yapan asker hakkında gerekli adli ve idari süreci başlatacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA
Etiketler; #erzincan #kedi işkence #kedi #asker
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Sibel - 3 hafta önce
Allah senin belanı versin it seni hayvanoglu hayvan sanada Allah öyle bir işkence nasip etsin inşAllahh sen insan değilsin hayvan hiç olamazsin zaten .
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Nedim - 3 hafta önce
Sen o kediden ne istedin pis cani Allah senin balanı versin.böylelerini linç edeceksin.
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Fulya - 3 hafta önce @Nedim
Muhtemelen o kedi zaten ölmüştür.umarım Allahtan o katil psikopatta o şekil dövüle dövüle geberir. Dünyada bir pislikten kurtulur.ALlah seni kahretsin
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Allah - 3 hafta önce
Allah onu kahretsin
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Sultan - 2 hafta önce
Allah belanı versin inşAllah seninde ordaki aval aval bakanlatın da..
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Sevgi Sönmez - 3 hafta önce
Allah senin belanı versin ruh hastası,Allahsız,kitapsız,iblis soyu şerefsiz !Birileri de seni döve döve öldürür umarım!Allahın lanetini göreceksin iki cihanda da!
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zeynep - 3 hafta önce
Allah senin belanı versin merhametsiz vicdansız pislik inşAllah aynısını yaşarsın amin.
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