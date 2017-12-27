Askerin Rus ruleti oyunu acı bitti!

Gümüşhane'de Rus ruleti oynayan astsubay üstçavuş'un oyunu acı bitti

Askerin Rus ruleti oyunu acı bitti!

Olay dün akşam saatlerinde Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nın bakım atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Rus ruleti oynayacağını söyleyen 28 yaşındaki astsubay üstçavuş Rıdvan Çetin, tabancasında tek mermi bıraktı ve tabancasını şakağına dayadı.

İlk denemede silah ateş alınca kanlar içinde yere yığılan Çetin, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesi Çetin'i kurtarmaya yetmedi.

Çetin'in nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, nüfusunun da Balıkesir Gönen İlçesi'nde olduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gümüşhane #rus ruleti #rıdvan çetin
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