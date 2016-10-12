Aslında o bir öğretmen ama...

Antalya'da, tarih öğretmeni 26 yaşındaki Ayşegül atanamayınca Başar Öztürk, kasap oldu

Aksu İlçesi'nde oturan Ayşegül Başar Öztürk, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi alan Öztürk, çok sevdiği öğretmenlik mesleğini yapabilmek için 2 yıl üst üste Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Tarih öğretmenliği bölüm puanlarının yüksek olması nedeniyle atanamayan Öztürk, kasap olan babasını iki ay boyunca gözlemledi. Daha önce eline bıçak ve satır almayan Öztürk, kasap olarak çalışmaya başladı. Ayşegül Başar Öztürk, "Öğretmenlik yapmayı çok istedim. Ancak puanların yüksek olması nedeniyle sevdiğim mesleğimi yapamadım. Para kazanmam gerektiği için çalışmam gerekiyordu. Ben de babamı izledikten sonra kasap olmaya karar verdim" dedi.



TARİHTE KASAPLAR



Tarihte kasaplık mesleğini de merak ederek okuduğunu anlatan Öztürk, Osmanlı döneminde kasapların gaddarlaşmaması için birkaç yıl arayla kasapların mesleğe ara verdiğini söyledi. Öztürk, şefkat duygusunu asla kaybetmeyeceğini belirterek, kasaplık yapmaya devam edeceğini söyledi.



IZGARANIN BAŞINA DA GEÇİYOR



Öztürk, kasaplığın yanında aile restoranında da çalışıyor. Kasaplıktan arta kalan zamanlarda ızgara başına geçen Öztürk, pişirdiği etlerle de müşterilerin memnuniyetini kazandı. Diplomasını yanından ayırmayan Ayşegül öğretmen, eğitim sisteminde düzelmeler olması durumunda çok sevdiği öğretmenlik mesleğini yapmak istediğini söyledi.