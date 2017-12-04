Astrolojinin Bize Getirdikleri Hayatımızı İlgilendiriyor

Fizik, matematik, geometri ve astroloji son derece önem arz eden bilim dallarıdır. Bildiğiniz gibi burçlar yorumlanırken bu bilim dallarından en iyi şekilde yararlanılır

Burcunuzu Yakından İlgilendiren Gelişmeler

Fizik, matematik, geometri ve astroloji son derece önem arz eden bilim dallarıdır. Bildiğiniz gibi burçlar yorumlanırken bu bilim dallarından en iyi şekilde yararlanılır. Kesinlikle önemi ciddi derecede yüksektir. Özellikle Astrolojinin bize getirdikleri hayatımızı ilgilendiriyor olabilir. Buna en iyi örnek olarak burçları gösterebiliriz. Bildiğiniz gibi astronomi burçları ile içli dışlıdır. Örneğin Merkür, Jüpiter hareketleri ve benzeri durumlar bize önlem almamız gereken konuları ya da bilmemiz gerekenleri gösterebilir. Bu nedenle daha dikkatli olmamız gerekir. Eğer bu konuda bir yardımcıya ihtiyaç duyuyorsanız siz de askmoyra sitesine bakabilirsiniz. Burada merak ettiklerinizden çok daha fazlasına kısa sürede ulaşacak ve hakkında bilgi alabileceksiniz.

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