Astsubay ile polis kavga etti: 1 ölü

Çekmeköy'de astsubay ile polis arasında çıkan silahlı kavgada bir polis öldü, polisin gardiyan olan eşi ve astsubay ise yaralandı

Astsubay ile polis kavga etti: 1 ölü
03 Eylül 2018 Pazartesi 09:13

Olay saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezevinde görevli astsubay ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.  Olay yerinde inceleme devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çekmeköy #astsubay #polis kavga
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