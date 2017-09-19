At Binme ve At Binicilik Kursu Tekirdağ Çorlu'da Olimpos Atlı Spor Kulübü

Tekirdağ Çorlu'da At Binme ve At Binicilik Kursu diyince akla gelen ilk yer tabiki Olimpos Atlı Spor Kulübü'dür

At Binme ve At Binicilik Kursu Tekirdağ Çorlu'da Olimpos Atlı Spor Kulübü
Dünya tarihleri incelendiğinde Türk Devletleri diğer devletlere at binme konusunda örnek olduğu görülmektedir. Türkler at binmekle kalmaz at üzerinde her türlü hareketi yapabilmektedirler. Bu özelliklerin şimdiki nesle kadar gelmesi sonucunda at binme günümüzde de birçok kişi tarafından en beğenilen sporlardan biridir. At biniciliği, uzman eğitmenlerin vermesi gereken önemli bir eğitimdir. Eğitim almadan binilen atlarla istenmeyen kazalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle alanında uzman işinde profesyonel eğitmenler ve kurslar seçilmelidir. Bu anlamda en iyi hizmetleri veren Olimpos Atlı Spor Kulübü temelleri 2001 yılında atılan 2003 yılında bitirilerek faaliyete başlayan başarılı bir binicilik kursudur. İsteyen herkes bu kurstan özel olarak eğitim alabilmektedir.


Olimpos At Binme


100 dönümlük bir alana sahip olan Olimpos Atlı Spor Kulübü Antalya’da hizmet vermektedir. Alınan at binme eğitimi ilginç bir spor dalı olmakla beraber tamamen tercih ve ilgi meselesidir. Atlara binerek onlarla gezmek ve onları bir arkadaş gibi görmek büyük bir ayrıcalığa sahip olmak demektir. İsteyen kişilere at binme konusunda deneyimli kişiler tarafından eğitim verilmektedir ve eğitim verilen kişi bu konuda ustalaşana kadar eğitimler devam etmektedir. Binicilik adına hizmet veren kulüpler arasında bulunabilecek en güzel ve kaliteli alana, en kaliteli kadroya sahip olan Olimpos’ta kaliteli hizmetler verilmektedir.


At Binme Kursu Kimlere Verilmektedir?


Olimpos Atlı Spor Kulübü tarafından verilen at binme kursu, isteyen herkese verilebilmektedir. Yetişkinlerde yaş ve cinsiyet fark etmemektedir. Yalnızca çocuklarda oluşabilecek kazaları göz önünde bulunduran Olimpos, 4 yaşından sonrası çocuklara at binme kursu vermektedir. Fiyatlarında uygun olmasına özen gösteren Olimpos, bu doğrultu da fiyatları sunmaktadır.


Olimpos At Binme Kursu ve Fiyatları


100 dönümlük araziye sahip olan Olimpos, bu özelliklerinin avantajlarını sonuna kadar kullanarak isteyen herkese at binme eğitimi vermektedir. Çocuklara verilen at binme eğitimi esnasında onlara uygun olan küçük atlar kullanılmaktadır. Bu sayede ata binme ve attan inme konusunda oluşabilecek kazaların önüne geçilmiştir. Yetişkinlere verilen at binme kursu eğitimde ise kullanılan atlardan bazıları Lupetta, Sambland, Hagayret ve Fast Spartan’dır. Olimpos’a gelen herkes mutlaka umduğu hizmeti alarak gitmektedir. Hobi olarak binicilik ile ilgilenenlere de eğitim verilirken günlük olarak at binme isteğinde bulunanlara da hizmetler verilmektedir. Bu konuda eğitimi olan ve at binmeyi seven kişilerde gelerek bir günlük at bine bedelini ödeyerek bu zevki yaşayabilmektedir. At binme kursu ve günlük olarak at binme fiyatları seçilen ata ve verilen eğitime göre değişmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için http://www.olimposatlisporkulubu.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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