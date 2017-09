At Binme ve At Binicilik Kursu Tekirdağ Çorlu'da Olimpos Atlı Spor Kulübü

Tekirdağ Çorlu'da At Binme ve At Binicilik Kursu diyince akla gelen ilk yer tabiki Olimpos Atlı Spor Kulübü'dür



Olimpos At Binme



At Binme Kursu Kimlere Verilmektedir?



Olimpos At Binme Kursu ve Fiyatları

Dünya tarihleri incelendiğinde Türk Devletleri diğer devletlerekonusunda örnek olduğu görülmektedir. Türkler at binmekle kalmaz at üzerinde her türlü hareketi yapabilmektedirler. Bu özelliklerin şimdiki nesle kadar gelmesi sonucunda at binme günümüzde de birçok kişi tarafından en beğenilen sporlardan biridir. At biniciliği, uzman eğitmenlerin vermesi gereken önemli bir eğitimdir. Eğitim almadan binilen atlarla istenmeyen kazalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle alanında uzman işinde profesyonel eğitmenler ve kurslar seçilmelidir. Bu anlamda en iyi hizmetleri veren Olimpos Atlı Spor Kulübü temelleri 2001 yılında atılan 2003 yılında bitirilerek faaliyete başlayan başarılı bir binicilik kursudur. İsteyen herkes bu kurstan özel olarak eğitim alabilmektedir.100 dönümlük bir alana sahip olan Olimpos Atlı Spor Kulübü Antalya’da hizmet vermektedir. Alınaneğitimi ilginç bir spor dalı olmakla beraber tamamen tercih ve ilgi meselesidir. Atlara binerek onlarla gezmek ve onları bir arkadaş gibi görmek büyük bir ayrıcalığa sahip olmak demektir. İsteyen kişilerekonusunda deneyimli kişiler tarafından eğitim verilmektedir ve eğitim verilen kişi bu konuda ustalaşana kadar eğitimler devam etmektedir. Binicilik adına hizmet veren kulüpler arasında bulunabilecek en güzel ve kaliteli alana, en kaliteli kadroya sahip olan Olimpos’ta kaliteli hizmetler verilmektedir.Olimpos Atlı Spor Kulübü tarafından verilenkursu, isteyen herkese verilebilmektedir. Yetişkinlerde yaş ve cinsiyet fark etmemektedir. Yalnızca çocuklarda oluşabilecek kazaları göz önünde bulunduran Olimpos, 4 yaşından sonrası çocuklarakursu vermektedir. Fiyatlarında uygun olmasına özen gösteren Olimpos, bu doğrultu da fiyatları sunmaktadır.100 dönümlük araziye sahip olan Olimpos, bu özelliklerinin avantajlarını sonuna kadar kullanarak isteyen herkeseeğitimi vermektedir. Çocuklara verilen at binme eğitimi esnasında onlara uygun olan küçük atlar kullanılmaktadır. Bu sayede ata binme ve attan inme konusunda oluşabilecek kazaların önüne geçilmiştir. Yetişkinlere verilen at binme kursu eğitimde ise kullanılan atlardan bazıları Lupetta, Sambland, Hagayret ve Fast Spartan’dır. Olimpos’a gelen herkes mutlaka umduğu hizmeti alarak gitmektedir. Hobi olarak binicilik ile ilgilenenlere de eğitim verilirken günlük olarakisteğinde bulunanlara da hizmetler verilmektedir. Bu konuda eğitimi olan ve at binmeyi seven kişilerde gelerek bir günlük at bine bedelini ödeyerek bu zevki yaşayabilmektedir. At binme kursu ve günlük olarak at binme fiyatları seçilen ata ve verilen eğitime göre değişmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için http://www.olimposatlisporkulubu.com / adresini ziyaret edebilirsiniz.