At eti skandalı sonrası hükümetten yeni karar!

Askerin yemeğinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında Milli Savunma Bakanlığı radikal bir karar aldı. 2018 yılında askerin tüm yiyecek ihtiyacı kamu kuruluşları tarafından karşılanacak. Askerin yıllık yaklaşık 40 bin tonu bulan et ve et ürünleri ihtiyacı ise Et ve Süt Kurumu'ndan temin edilecek.

Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakaları ve son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan at eti skandalı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 2018 yılı askeri gıda alımları ile ilgili radikal bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda ülke genelindeki tüm askeri birliklerin yiyeceği artık kamu kurum ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan temin edilecek. En riskli grupta yer alan et ürünleri için belirlenen kurum ise Et ve Süt Kurumu. Yeni yılda istisnasız artık tüm et ve et ürünleri bu kurum üzerinden alınacak.



AT ETİ SKANDALI



Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarının ardından son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Pınarsan İnş.Nak.San. ve Ltd.Şti. ile yapılan sözleşme kapsamında 2015 yılında alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konservelerin hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini aktardı.



PARASI GERİ ALINACAK



Yaşanan skandal üzerine Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığı'nca, askere at eti yedirmeye çalışan Pınarsan isimli şirket in sözleşmesi feshedilerek kamu ihalelerine de giriş yasağı getirildi. Ayrıca dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulan şirketten ödemesi yapılan söz konusu kavurmaların parasının tahsili için de işlem başlatıldı.



ROTA'YA 1 YIL İHALE YASAĞI



Öte yandan bir ihale yasağı da Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Manisa'da 2016 yılında binden fazla askerin zehirlenmesine neden olan Rota Yemekçilik'e yaşanan zehirlenme olayı nedeniyle bir yıl ihalelere girme yasağı koydu. Yasak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.



ASKERİN YİYECEĞİ KAMUDAN



Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. 2018 yılından itibaren askerin yiyeceği ile ilgili bütün tedarik ihtiyacı üretim koşulları, standartları ve teknik yeterlilikleri üst seviyede olan kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan yapılacak.



ASKERİN TÜM ETİ ESK'DAN GELECEK



Yenişafak'ın haberine göre; Alınan karar doğrultusunda bazı ürün grupları için alım yapılacak kuruluşların isimleri de belirlendi. En riskli grup olarak bilinen et ve et ürünlerinde askerin tüm ihtiyacı Et ve Süt Kurumu'ndan karşılanacak. Kurumun Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Erzincan, Sakarya, Sincan, Sivas, Van, Yozgat ve İstanbul'da et ve tavuk kombinası ile soğuk hava depoları bulunuyor.



YILLIK ET TÜKETİMİ 40 BİN TON!



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yıllık et ihtiyacının yaklaşık 40 milyon kilo (40 bin ton) olduğu biliniyor. Bu da 1 milyon 300 bin ton kırmızı et üretiminin yüzde 3'ü anlamına geliyor. Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz yıllarda askerin et ihtiyacı için 200 bin büyükbaş hayvan alacağını duyurmuştu.



ZEYTİN MARMARABİRLİK'TEN ÇAY İSE ÇAYKUR'DAN GELECEK



Alınan karar doğrultusunda askerin et ve et ürünleri ihtiyacı dışındaki tahıl ve baklagil ihtiyacının tamamı ise Tarım Kredi Kooperatifi'nden karşılanacak. Askerin zeytinyağı, zeytin ve kuru inciri Marmarabirlik ve Tariş'ten, Ayçiçek yağı Trakya Birlik'ten, çayı ise ÇAYKUR'dan gelecek.



BAHARATLAR MAHKUMLARIN ELİNDEN ÇIKACAK



Askerin ihtiyaç listesindeki baharat kalemine yönelik tedarikçi kurum ise dikkat çekiyor. Türkiye'deki tüm askeri birliklerin baharat ihtiyacı cezaevleri bünyesinde açılan iş yurtlarındaki atölyelerden karşılanacak. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu bu ihtiyacı karşılayacak cezaevlerinden biri olacak. Mahkumlar tarafından 22 dönümlük arazide günlük 1 ton Kahramanmaraş'ın meşhur 'Maraş biberi' üretilerek satışa hazır hale getiriliyor.



Asker zehirlenmeleri gıda güvenliği yönetim sistemi ve belgelendirmeyi gündeme getirdi.