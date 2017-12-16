Ata tecavüze para cezası!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahibinin otlaması için kırsala bıraktığı ata tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 24 yaşındaki E.Ç., 600 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı

Çorlu'da oturan E.K., atını otlaması için Hatip Mahallesi'ndeki Kalelik mevkiine bağlayıp ayrıldı. Yaklaşık 4 saat sonra kontrol için dönen E.K., atının yanında, belden aşağısı çıplak ve cinsel organı dışarı olan E.Ç.'yi görerek polise ihbarda bulundu. Ata tecavüz iddiasıyla gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç. ifadesi için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Kardeşinin atını otlatmaya götürdüğünü ve diğer atın da orada olduğunu anlatan E.Ç.'nin 'tecavüz' suçlamasını kabul etmediği ifade edildi.



600 LİRA CEZA KESİLDİ



Çorlu Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheli E.Ç.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi (j) bendindeki 'Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak' suçlamasıyla 600 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.