Atalay Filiz hakim önünde. Komşu o anları anlattı

İşlediği vahşi cinayetle tanınan Atalay Filiz hakim önüne çıktı

İşlediği vahşi cinayet le tanınan Atalay Filiz hakim önüne çıktı

İstanbul Tuzla'da Fatma Kayıkci cinayetinden aranan ve İzmir'de yakalanan Atalay Filiz, hakim karşısına çıktı. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Filiz, psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Daha sonra savunma yapmak istediğini belirten Filiz, mahkemeden süre talep etti. Filiz'in avukatı da müvekkilinin gelecek celsede savunmasını yapacağını söyledi.Öldürülen Kayıci'nin 16 yaşındaki oğlu da mahkemeye daha önce ifade verdiğini söyledi. Her şeyin iddianamede belirtildiğini belirten M.K.K. Filiz'in en ağır şekilde ceza almasını istedi.Mahkemede öldürülen Kayıci'nin komşusu Sibel Ocak da tanık olarak ifade verdi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Ocak, alt kattan kavga, düşme, boğuşma gibi seslerin geldiğini söyledi. Sesleri duyduktan sonra karşı komşusunu arayıp ona söylediğini belirten Ocak, öldürülen kadını da aradığını ancak cevap vermediğini söyledi. Daha sonra Fatma Kayıkci'ya mesaj attığını da söyleyen Ocak, sonra de telefonun kapandığını anlattı. O saatlerde çocuğunun okuldan gelmesini beklediğini belirten Ocak, aşağıya indiğini, indiğinde de Atalay'ı elinde bezle koridoru silerken gördüğünü söyledi. Yerlerin kan dolu olduğunu da belirten Ocak, Filiz'in hızlı hızlı nefes alıp verdiğini belirtti. Ortalıkta çok pis bir kokunun da olduğunu belirten Ocak, Filiz'in kavga ettiğini düşündüğünü elinin filan kesildiğini düşündüğünü söyledi. Daha sonra kızı kanları görüp korkmasın diye tekrardan aşağıya indiğini anlatan Ocak, ikinci inişinde yerdeki kanların temizlenmiş olduğunu ve Filiz'in de içeriye girmiş olduğunu anlattı.