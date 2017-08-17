Atama bekeyen öğretmen beyin kanamasından öldü

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan ve KPSS'ye giren Selahattin Baz, Şanlıurfa’dan Antalya’ya geçen ay çalışmaya gitti. Bir inşattın dekorasyon işinde çalışan Selahattin Baz, geçen Pazar günü fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Burada 3 gün yoğun bakımda yatan Baz, beyin kanaması sonucu dün yaşamını yitirdi.Kaynak: DHA
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Baz’ın cenazesi, bu sabah saatlerinde uçakla memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Baz’ın cenazesi, öğle vakti Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arkadaşları, Selahattin Baz’ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün açıklaması beklenilen öğretmen atamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.