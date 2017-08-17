Atama bekeyen öğretmen beyin kanamasından öldü

ŞANLIURFA'dan çalışmak için Antalya’ya giden 24 yaşındaki Selahattin Baz, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunu Baz’ın, öğretmen atamalarının açıklanmasını sabırsızlıkla beklediği belirtildi

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan ve KPSS'ye giren Selahattin Baz, Şanlıurfa’dan Antalya’ya geçen ay çalışmaya gitti. Bir inşattın dekorasyon işinde çalışan Selahattin Baz, geçen Pazar günü fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Burada 3 gün yoğun bakımda yatan Baz, beyin kanaması sonucu dün yaşamını yitirdi.



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Baz’ın cenazesi, bu sabah saatlerinde uçakla memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Baz’ın cenazesi, öğle vakti Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arkadaşları, Selahattin Baz’ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün açıklaması beklenilen öğretmen atamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.







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