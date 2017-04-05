Atanamayan müzik öğretmeni, pazarda çalışıyor

Burdur 'da oturan müzik öğretmen i adayı 28 yaşındaki Neslihan Yılmaz, 6 yıldır atanamadı. Bu sürede ailesine destek olmaya çalışan Yılmaz, haftanın belirli günleri serada çalışıp, ailece yetiştirdikleri ürünleri babasıyla birlikte pazar tezgahında satmaya çalışıyor.

'ATANANA KADAR YARDIMCI OLACAĞIM'

'ATANDIĞINDA BİZE DE BİLGİ VER'

'ÇOK YÖNLÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Burdur'da oturan Neslihan Yılmaz, 2011 yılında Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinden bu yana atanamayan Neslihan Yılmaz, pazarcılık yapan babası 66 yaşındaki Mehmet Yılmaz'a yardım ediyor. Burdur Halk Pazarı'ndaki tezgahında her hafta pazartesi ve salı günleri babasıyla satış yapan Yılmaz, diğer günlerde ise pazarda sattıkları ürünleri yetiştirdikleri kendilerine ait 4 dönümlük arazideki serada çalışıyor.Yılmaz, "2011 yılında mezun oldum. O zamandan beri atanmaya çalışıyorum. Atanamadığım için pazartesi ve salı günleri pazar yerinde babama yardım ediyorum. Diğer günlerde de serada çalışıyorum. Aileme yardımcı olmaya çalışıyorum. Atanana kadar aileme yardımcı olacağım. Onlar beni okutmak için fedakarlıklar gösterdi. Ben de atanana kadar onlara yardım edeceğim" dedi.Öğretmen olup atanamadığını bilen müşterilerinin sürekli kendisine 'Ne oldu, var mı bir gelişme?' diye sorduklarını anlatan Neslihan Yılmaz, "Hatta bazıları 'atandığında bize de bilgi ver' diyorlar. Beni burada görmekten çok memnunlar ama atanıp gitmemi de istiyorlar" diye konuştu.Aynı zamanda yerel sanatçılık da yapan Yılmaz, Burdur Gölü'nün kurumasına dikkati çekmek amacıyla yapılan bir klipte şarkı söyledi. Yılmaz, "Albüm çalışmamız var. İnşallah mayıs ayının ikinci haftasında piyasada olacak. Neslihan kız bir çok yerde. Pazardayım, tarladayım, yeri geliyor konserdeyim. Çok yönlü olmaya çalışıyorum" dedi.Baba Mehmet Yılmaz da "Kızım atanmış olsaydı 5 senelik öğretmen olacaktı. Çaresizlikten bizimle birlikte çiftçilik yapıyor. İnşallah bu sene ataması olur. Herkesin şansı açık olsun" diye konuştu.