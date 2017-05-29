Atatürk anıtına saldırıda yeni gelişme!

Adapazarı'nda Atatürk anıtına baltayla saldıran 37 yaşındaki Muhammed Faruk Temizel tutuklandı

22 Mayıs günü, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına baltayla saldıran Muhammed Faruk Temizel vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından gözaltına alınan Muhammed Faruk Temizel'in 18 Mart 2010 tarihinde de aynı anıta saldırdığı, psikolojik sorunlarının olduğu belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 haftadır süren işlemlerin ardından Muhammed Faruk Temizel önceki gün adliyeye sevk edildi. Muhammed Faruk Temizel, 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Atatürk'ü temsil eden büstü kırmak veya bozmak' ve 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.