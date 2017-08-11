Atatürk büstünü söktü, gözaltına alındı

Ümraniye'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı

Atatürk büstünü söktü, gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Yukarı Dudullu 75.Yıl Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan  Atatürk büstü dün saat 02.15 sıralarında bir kişi tarafından söküldü. Olayla ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Mehmet T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk #atatürk büstü
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