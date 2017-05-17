Atatürk'e hakarete istenen ceza belli oldu!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler Hasan Akar ve Süleyman Yeşilyurt'un 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar ayrı ayrı hapsini istedi. İddianamede Yeşilyurt ve Akar'ın toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı ve toplumu tahrik etmeyi amaçladıklarının anlaşıldığı belirtildi

Hasan Akar hakkında dava açılmasına yol açan aynı videoyla ilgili daha önce de soruşturma açıldığı ancak söz konusu soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın dava açılmasına gerek görmeyip takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. İdddianame kabul edilirse Yeşilyurt ve Akar'ın önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanacak.



Öte yandan diğer şüpheliler Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İDDİANAME 9 GÜNDE HAZIRLANDI Bakırköy Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar,



“TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYI AMAÇLADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

“Derin Tarih" isimli programın bir bölümünde şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un söz aldığı ve suça konu sözleri söylediği belirtildi. İddianamede, "Şüphelinin kullandığı ifadelerle Atatürk'ün toplum gözündeki değerini düşürmeyi, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı toplumu tahrik etmeyi amaçladığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Atılı suçları işlediği belirtilen ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Yeşilyurt'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.



Şüpheli Hasan Akar'ın da 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00'da Kanal D isimli TV kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda söylediği sözlere ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Polisin, şüpheli Hasan Akar'ın ifadesine başvurmak üzere adresine gittiği, adresinde bulamadığı kaydedilen iddianamede, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak şüpheli Hasan Akar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı anımsatıldı. İddianamede, "Şüphelinin soruşturmaya konu videoda Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aynı video ile ilgili 2017 /1331 soruşturma numarası üzerinden, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp kazanmadığı hususunun anlaşılamaması gerekçeleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de ifade edildi. "Bu kararın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır" denilen iddianamede, suça konu videonun ulusal televizyon kanalında yayınlandığı ve aleniyet kazandığı belirtildi. Dolayısıyla 9 Mayıs 2017 tarihli yeni bir suçun ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçu açısında eylemin sübuta erdiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Akar'ın videosunun son kısmında "Biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi planlamışız" diyerek videoyu çekmekteki amacının itibarı suikast olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğunun anlaşıldığı belirtildi. Atılı suçları işlediği belirtilen ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari şüpheli Hasan Akar'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.



Öte yandan Soruşturma Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan hakkında aynı suçlardan takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının sonuç bölümünde, program CD'sin incelenmesinde şüpheliler Bahadıroğlu ve Armağan'ın Atatürk'e hakaret içeren ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek bir kelime kullanmadıkları belirtildi. Takipsizlik kararında, "Bahadıroğlu ve Armağan'ın programın canlı yayın olması nedeniyle şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un anlatımlarına müdahale imkanlarının olmadığı atılı suçların şüpheliler tarafından işlenmediği anlaşılmıştır" denildi. Bakırköy Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Atatürk 'e hakaret soruşturmasını 9 günde bitirdi. Cumhuriyet Savcısı Sarıyar hazırladığı iddianamede, 6 Mayıs 2017 tarihinde 'TVNET' isimli televizyon kanalında yayınlanan Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci'nin moderatörlüğünü yaptığı programa Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt'un konuk olarak katıldığını hatırlattı.“Derin Tarih" isimli programın bir bölümünde şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un söz aldığı ve suça konu sözleri söylediği belirtildi. İddianamede, "Şüphelinin kullandığı ifadelerle Atatürk'ün toplum gözündeki değerini düşürmeyi, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı toplumu tahrik etmeyi amaçladığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Atılı suçları işlediği belirtilen ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Yeşilyurt'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.Şüpheli Hasan Akar'ın da 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00'da Kanal D isimli TV kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda söylediği sözlere ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Polisin, şüpheli Hasan Akar'ın ifadesine başvurmak üzere adresine gittiği, adresinde bulamadığı kaydedilen iddianamede, atılı suçların niteliği göz önünde bulundurularak şüpheli Hasan Akar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı anımsatıldı. İddianamede, "Şüphelinin soruşturmaya konu videoda Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu belirtildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aynı video ile ilgili 2017 /1331 soruşturma numarası üzerinden, videonun çekildiği alanın belli olmaması, videonun aleniyet kazanıp kazanmadığı hususunun anlaşılamaması gerekçeleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de ifade edildi. "Bu kararın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır" denilen iddianamede, suça konu videonun ulusal televizyon kanalında yayınlandığı ve aleniyet kazandığı belirtildi. Dolayısıyla 9 Mayıs 2017 tarihli yeni bir suçun ortaya çıktığı ifade edilen iddianamede, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçu açısında eylemin sübuta erdiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Akar'ın videosunun son kısmında "Biz toplama yapmışız, çıkarma yapmışız, biz fark ettiğimiz her şeyi planlamışız" diyerek videoyu çekmekteki amacının itibarı suikast olduğunu, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığını açıkça ortaya koyduğunun anlaşıldığı belirtildi. Atılı suçları işlediği belirtilen ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari şüpheli Hasan Akar'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.Öte yandan Soruşturma Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan hakkında aynı suçlardan takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının sonuç bölümünde, program CD'sin incelenmesinde şüpheliler Bahadıroğlu ve Armağan'ın Atatürk'e hakaret içeren ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edecek bir kelime kullanmadıkları belirtildi. Takipsizlik kararında, "Bahadıroğlu ve Armağan'ın programın canlı yayın olması nedeniyle şüpheli Süleyman Yeşilyurt'un anlatımlarına müdahale imkanlarının olmadığı atılı suçların şüpheliler tarafından işlenmediği anlaşılmıştır" denildi.

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