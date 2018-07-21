Atatürk'e hakarete soruşturma başlatıldı

Anıtkabir'de Atatürk'e küfreden ve bu anları videoya çeken S.İ. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcışığı tarafından soruşturma başlatıldı

Atatürk'e hakarete soruşturma başlatıldı
21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:31

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk’e ağır hakaretlerde bulunan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan S.İ. adlı genç kız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcışığı soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada,  “Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Etiketler; #anıtkabir #atatürk #atatürk hakaret
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