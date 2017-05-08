Atatürk'e hakarete soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon kanalındaki programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalındaki programda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği iddialarını ele aldı.Başsavcılığın, konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. CHP de programdaki konuşmacılar ve kanal müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yayınlanan programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı" denildi.



CHP DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

PROGRAMDA NE KONUŞULMUŞTU?

CHP, Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hakkındaki söylemlere ilişkin programdaki konuşmacılar ve kanalın sorumlu müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.Programa katılan Süleyman Yeşilyurt, 'Afet İnan'ın manevi evlat olamayacağını' iddia etmiş, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Mustafa Kemal İzmir'de bir müsamerede Afet İnan'ı görür. Afet İnan'ın alımlı çalımlı halini görünce babası Ziraat Müdürü İsmail Hakkı Bey'i çağırtılar, der ki 'Ben kızınızı manevi evlat almak istiyorum.' Şimdi burada doğruları konuşmak lazım. Manevi evlat kimdir? Bakıma muhtaç, tahsile muhtaç ama bu bir Ziraat Müdürü'nün kızı, bir dönem de milletvekilliği yapmış.Hem ziraat müdürünün hem milletvekilinin kızını almak, el vicdana koyacağız. Afet İnan, Latife Uşşakizade'den sonra Çankaya'nın çağlayanıdır. Afet İnan hiçbir zaman manevi evlat değildir, Çankaya'nın nikahsız First Lady'sidir."