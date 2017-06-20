Atatürk'e hakarette yeni gelişme!

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Hasan Akar Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu

İnternette yayınlana videoda Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaretler ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Hasan Akar firari durumdaydı.



Hakkında yakalama kararı çıkartılan Hasan Akar'ın yargılanmasına bugün Bakırköy 18'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. 43 gündür firari olan Akar duruşma günü teslim oldu.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 gün süren soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede Akar’ın soruşturmaya konu videoda Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu anlatılmıştı.



Akar’ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından toplam 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Tutuklandı

Atatürk'e hakaretten hakim önüne çıkan Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Atatürk'e hakaretten hakim önüne çıkan Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.