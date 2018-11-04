Atatürk Havalimanı'nda feci kaza! Yaralılar var

Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçları çeken traktör ile uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Apronda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı

Atatürk Havalimanı'nda feci kaza! Yaralılar var
04 Kasım 2018 Pazar 15:50

Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren TGS'ye ait traktör ile uçakların içini temizlemeye giden personeli taşıyan servis aracı Atatürk Havalimanı apronunda kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan personellere müdahale etmek için ambulans olay yerine geldi. Kazanın Atatürk Havalimanı'nda bulunan N bölgesi yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk havalimanı #kaza
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