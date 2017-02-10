Atatürk hayranı Osmanlı torunu hayatını kaybetti

Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman 87 yaşında vefat etti. Bülent Osman, Atatürk'e olan hayranlığı ile tanınıyordu

Atatürk hayranı Osmanlı torunu hayatını kaybetti

Osmanlı Hanedanı üyesi Bülent Osman, dün gece Paris'te tedavi gördüğü hastanede, 87 yaşında hayata veda etti.

Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman, geçen yıl geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya girmişti.

Karar gazetesinin haberine göre, Abdülhamit'in kızı Naime Sultan ile Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Bey'in tek torunu Bülent Osman, kendisine önerilen Osmanoğlu soyadı yerine gazi dedesinin soyadını taşıyordu.

Hanedan üyeleri arasında iş yaşamında başarıyı yakalayan isimlerin başında gelen Prens Osman, dünya lastik endüstrisi devlerinden Michelin'in başkan yardımcılığına kadar yükselmişti.

Osman, Atatürk'e hayranlığını her fırsatta dile getiriyordu.

Bülent Osman geçmişte verdiği bir röportajda sürgün nedeniyle kendisinin acı çekmediğini, ancak anne ve babasının çektiği acılara tanık olduğunu anlatmıştı. Atatürk'ün sürgün kararı almaya mecbur olduğunu düşünen Osman, "Hanedan ailesinin yurtdışına çıkarılması kararı doğruydu. Yapmalılardı, mecburlardı. Mustafa Kemal bunu yapmasaydı, Türkiye bugün Arabistan gibi bir şey olacaktı" demişti.

Etiketler; #atatürk #osmanlı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.