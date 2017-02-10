Atatürk hayranı Osmanlı torunu hayatını kaybetti

Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman 87 yaşında vefat etti. Bülent Osman, Atatürk'e olan hayranlığı ile tanınıyordu

Osmanlı Hanedanı üyesi Bülent Osman, dün gece Paris'te tedavi gördüğü hastanede, 87 yaşında hayata veda etti.



Anne tarafından II. Abdülhamit'in baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu olan Bülent Osman, geçen yıl geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya girmişti.



Karar gazetesinin haberine göre, Abdülhamit'in kızı Naime Sultan ile Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Bey'in tek torunu Bülent Osman, kendisine önerilen Osmanoğlu soyadı yerine gazi dedesinin soyadını taşıyordu.



Hanedan üyeleri arasında iş yaşamında başarıyı yakalayan isimlerin başında gelen Prens Osman, dünya lastik endüstrisi devlerinden Michelin'in başkan yardımcılığına kadar yükselmişti.



Osman, Atatürk'e hayranlığını her fırsatta dile getiriyordu.



Bülent Osman geçmişte verdiği bir röportajda sürgün nedeniyle kendisinin acı çekmediğini, ancak anne ve babasının çektiği acılara tanık olduğunu anlatmıştı. Atatürk'ün sürgün kararı almaya mecbur olduğunu düşünen Osman, "Hanedan ailesinin yurtdışına çıkarılması kararı doğruydu. Yapmalılardı, mecburlardı. Mustafa Kemal bunu yapmasaydı, Türkiye bugün Arabistan gibi bir şey olacaktı" demişti.