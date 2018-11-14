Atatürk heykeline çıkmıştı ifadesi şaşırttı

Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve linç edilmekten polis tarafından kurtarılan Ahmet B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. Uyuşturucu ve uçucu madde bağımlısı olduğu belirlenen Ahmet B., ifadesinde, zarar verme niyetinin olmadığını, Atatürk'ü çok sevdiği için heykeline çıktığını öne sürdü

Hakkında daha önce 'uyuşturucu kullanma' suçundan işlem yapılan Ahmet B., dün öğle saatlerinde, Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çıktı. Başında poşu olan ve Atatürk heykelinin omuzlarında oturan Ahmet B.'yi görenler, tepki gösterip, polise ihbarda bulundu. Elindeki poşette uçucu madde bulunan Ahmet B., büstten indirildiği sırada çevredeki kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Polisin güçlükle kalabalığın içinden çıkardığı Ahmet B., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Bisiklet tamirciliği yaptığı öğrenilen ve uyuşturucu ile uçucu madde bağımlısı olduğu belirlenen Ahmet B., ifadesinde, Atatürk heykeline zarar vermediğini söyledi. Atatürk'ü çok sevdiği için heykeline çıktığını öne süren Ahmet B., "Atatürk'ü çok seviyorum. Ben çok sevdiğim için büste çıktım. Bir zarar vermedim. Amacım zarar vermek değildi. Madde kullandığım için o an ne yaptığımın farkında değildim. Kalabalık oluşunca korktum ve polisler gelince büstten indim" dedi.

Ahmet B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.