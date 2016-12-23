Atatürk heykelini kaldırdılar yerine ise bunu koyacaklar

Rize'de meydan düzenlemesi kapsamında Atatürk heykeli kaldırıldı. Heykelin yerine ise 15 Temmuz Şehitler Anıtı konulacağı öğrenildi

Rize'de dün tepki çeken bir olay yaşandı. Atatürk anıtı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı yenileme projesi kapsamında yerinden kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Atatürk anıtı valiliğin önündeki tören alanına taşınacak. Atatürk anıtının yerine ise 15 Temmuz Şehitleri anıtı konulacak.



Belediye ekipleri dün vinç yardımı ile heykeli beton zeminden söktü. Vatandaşlar ise olay yerine giderek çalışmayı izledi. Çalışmalar 7 saat sürdü. Atatürk heykeli 7 saatin sonunda meydandan kaldırıldı.



Yapılan bu değişiklik ise tepki ile karşılandı. Heykelin kaldırıldığı meydana giden Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz bu duruma tepki gösterdi. Meydanda gerginliğin artması üzerine polis her iki kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı.



Konuyla ilgili açıklama yapan ADD Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, heykelin kaldırılmasına 'Bugün Rize için kara bir gündür' diyerek tepki gösterdi.



Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in hedef alan bir çalışmanın olduğunu belirten Toprak, artık bunun eyleme de döküldüğünü belirtti. Atatürk'ün Rize'nin hafızasından silinmeye çalışıldığını da belirten Toprak, bu çalışmadan rahatsız olduklarını söyledi.



Daha önce de aynı yerden Atatürk heykelini kaldırıp yerine çay bardağı konulmak istendiğini hatırlatan Toprak, tepkiler üzerine bu durumdan geri adım atıldığını da dile getirdi. Şimdi de Atatürk'ü kaldırarak yerine 15 Temmuz anıtı yapılmak istendiğini belirten Toprak, bu çalışmanın Cumhuriyet'e meydan okuma çalışması olduğunu söyledi. Projeden bir an önce geri dönülmesi gerektiğini de belirten Toprak, bu projeyi hayata geçirenlerin gideceğini Atatürk'ün ise o meydanda kalacağını söyledi.





