Atatürk sevgisini plakayla gösterdi

YAKLAŞIK 20 yıldan bu yana çalıştığı Belçika'dan Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne gezmeye gelen Ramazan Akkaya, 2 yıl önce satın alıp, otomobiline taktırdığı 'Atatürk' yazılı özel plakasıyla ilgi çekti

Belçika'nın Gent kentinde işçi Afyonkarahisarlı Ramazan Akkaya, 'Atatürk' yazılı özel plakasıyla ilgi çekti. Yaz tatili için geldiği memleketinde eşi Özlem Akkaya, kızı Buse Akkaya ve oğlu Doğukan Akkaya ile birlekte ülke turuna çıkan Akkaya, Nazilli'de de ilgiden nasibini aldı. Atatürk aşığı Akkaya, geçtiği her yerde korna sesleri ve alkışlarla karşılandı. Atatürk ile gurur duyduğunu belirten Ramazan Akkaya, şöyle dedi:



"Ne mutlu ki bize dünyanın en büyük devlet adamı olan ve tüm dünyanın saygı gösterdiği Atatürk'ümüz var. Biz haddimiz olmadan ancak, plakalarda yaşatabiliyoruz. Bu bile bizim için çok büyük duygu. Elimizden gelen bu kadar ve ancak bunu yapabiliyoruz. Keşke bana devletin bütün olanakları verilse de dünyanın en büyük adamını dünyanın en üst makamlarında tanıtabilsem, yaşatabilsem. Gurur duyuyorum. Türkiye'ye geldiğim günden beri herkesten olağanüstü tebrikler ve teşekkürler alıyorum. Arabamı durdurup ağlayanlar oluyor. Fotoğraf çekenler oluyor. Atatürk sevgisi inanılmaz bir şey ve yapmamız gereken bu. Atamıza ve ecdadımıza sahip çıkmalıyız. Biz Türk'üz. Başkaları için hazmetmesi ne kadar zorda olsa biz Türk'üz. Bizim başka atamız, dedemiz, ceddimiz yok. Koca Osmanlı'dan elek üstünde sadece biz kalmışız. Daha da buna, Atatürk'ümüze saldıranlar var. Yazıklar olsun onlara. Atatürkçü olmak demek kafir olmak demek değil. Elhamdülillah Müslümanız, ne mutlu ki Türk'üz."



"20 BİN EURO DA OLSA ALIRIM"



Plakasını sevdiğini söyleyen Akkaya, bu plaka nedeniyle Türkiye'de çok ceza ödediği halde bunun kendisi için önemli olmadığını söyledi. Akkaya, şöyle dedi:



"Bu benim için önemli değil. Bu plaka için 2 bin Euro para verdim ama hiç pişman değilim. 20 bin Euro olsa da verirdim. Benden sonra çok sayıda arkadaşım da aynı plakadan almak istedi ama bu mümkün değil. Nasip bizeymiş ve ben gururla da taşıyorum. Düğün veya sünnetlerde arabayı istediklerinde kullanmaları için veriyorum ama plakayı kapatmamaları şartıyla. İsteyen herkese de veriyorum. Çünkü Atatürk sadece bana ait değil. Tüm Türk halkına mal olmuş bir büyüğümüz. Atatürk bana ait değil yani, bizim Atatürk'ümüz. Bizim atamız. Başka Atatürk yok. Ne mutlu bize Atatürk'ümüz var."







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