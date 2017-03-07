Atatürk'ü sevmeyen bu dükkana giremez!

Kayseri ’de 14 yıldan bu yana odun ve kömür ticaretiyle uğraşan Tahir Durucan’ın Atatürk sevgisi dikkat çekiyor. Çalıştığı işyerinin duvarlarını 10 yıldır biriktirdiği Atatürk fotoğrafları ile donatan Durucan, "Bu ülke Atatürk’e çok şey borçlu ve bu nedenle Atatürk’ü sevmeyen bu dükkana girmesin" dedi.



"10 YILDIR ATATÜRK FOTOĞRAFLARI BİRİKTİRİYORUM"



"ATATÜRK’Ü SEVMEYEN BU DÜKKANA GİRMESİN"

Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde 14 yıldan bu yana odun-kömür ticareti ile uğraşan 61 yaşındaki Tahir Durucan’ın, Atatürk sevgisi dillere destan olmuş. Çalıştığı işyerinin duvarlarını Atatürk resimleri ve fotoğrafları ile donatan Durucan’ın Atatürk sevgisi, görenlerin de dikkatini çekiyor. İşyeri sahibinin, kendisine bu konuda destek olduğunu ifade eden Durucan, "Atatürk sevdası her insanın içinde vardır. Burası Türkiye Cumhuriyet’i ise Atatürk’ü sevmemek, saçmalıktan başka bir şey değildir" diye konuştu.Durucan, 10 yıldan bu yana Atatürk resim ve fotoğraflarını biriktirdiğini ve işyerinin duvarlarına astığını anlatırken, "Gördüğüm Atatürk fotoğraflarını alıyorum. Bu şekilde Atatürk’ü millete gösteriyor ve soranlara Atatürk’ü anlatıyorum. Gelen, gören bakıyor ve mutlu oluyor, destek veriyor, teşekkür ediyor. Atatürk sevdası bambaşka bir şey" dedi. Atatürk’ün son yıllarda bazı çevrelerce yıpratılmak istendiğini belirten Durucan, "Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran insanı dışlamak, yok saymak saçmalıktan başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyet’i varsa Atatürk ve arkadaşların sayesinde var. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale savaşı, bunlar kolay kazanılmadı" diye konuştu.Duvarlarda Atatürk fotoğraflarını gören bazı vatandaşların da bu durum karşısında duygulandıklarını ve kendisine Atatürk fotoğrafları hediye ettiklerini de dile getiren Tahir Durucan, şunları söyledi:"Duvara astıklarım arasında hediye olanlar da var. Gelip, görenler daha sonra bana üzerilerine isimlerini ve dileklerini yazıp, Atatürk fotoğrafı hediye ediyorlar. Duvarlar dolu gibi görünse de ben her gelecek Atatürk fotoğrafı için yer bulurum. Şu ana kadar 350-400 arasında resim ve fotoğraf var. Gençlerin de dikkatini çekip, bu yolla onlara Atatürk’ü anlatmaya çalışıyorum. Gençlerin Atatürk’ü anlamaları lazım, okumaları lazım. Örneğin ilk olarak Nutuk’u okumaları lazım. Bu adam ne yapmak istemiş, ne şartlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş bilmeleri, görmeleri lazım. Okumadan, kulaktan dolma anlatımlarla Atatürk’ü anlayamazlar. Atatürk’ü sevmeyen bu dükkana girmesin."