Atatürk'ün azaldığı müfredatta İsmet İnönü ise hiç yok!

Okullarda öğrencilere okutulacak çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinin öğretim programında bir dizi değişiklikler yapıldı. ‘İsmet İnönü’ başlığının kaldırıldığı müfredata Hamza Yerlikaya, Sinan Şamil Sam gibi sporcular girdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlayıp öneriye açtığı müfredat taslağındaki çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinin öğretim programında ‘2. Dünya Savaşı' konusuyla ilgili değişiklikler yapıldı. Müfredatta, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika ve savaş sırasında Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden, ‘İsmet İnönü' başlığı kaldırıldı. MEB’in yeni müfredatında Atatürk'ün hayatıyla ilgili konularda da kısıtlamaya gittiği ortaya çıkmıştı.



Hürriyet’in haberine göre; MEB'in ilkokul, ortaokul ve liseler için hazırladığı yeni müfredatta, dikkat çekici değişiklikler özetle şöyle:



ÜNİTE SAYILARI AZALDI



Felsefe dersinde ünite sayıları azaltıldı. ‘Felsefeyle tanışma', ‘Bilgi felsefesi', ‘Varlık felsefesi', ‘Ahlak felsefesi', ‘Sanat felsefesi', ‘Din felsefesi', ‘Siyaset felsefesi' ve ‘Bilim felsefesi' ünitelerinden oluşan ortaöğretim felsefe dersinin üniteleri yeni taslakta, ‘İlkçağ Felsefesi', ‘Ortaçağ Felsefesi', ‘Rönesans ve 17. yy. Felsefesi', ‘18. yy. Aydınlanma Felsefesi' ve ‘Çağdaş Felsefe' olarak kronolojik sırayla yer aldı. Genel başlıklarda toplanan felsefe dersinde yeni müfredata göre ders saatleriyle ilgili değişiklik yapılmazken kazanımlar azaltıldı. 72 saatlik ders süresi değiştirilmezken, eski müfredatta 58 olan kazanım sayısı 20'ye düşürüldü.



15 TEMMUZ'A ÖZGÜN METİN



İlk kez 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilere anlatılacak 15 Temmuz darbe girişimi, felsefe dersi kapsamında da işlenecek. Lise öğrencilerinden, “Milli irade, hukuk devleti ve demokrasi bilinci çerçevesinde anti demokratik darbe girişimi karşısında 15 Temmuz 2016'da gösterilen halk direnişini değerlendiren özgün bir metin yazma çalışması” yapmaları istenecek.



Çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinin ‘Soğuk Savaş Dönemi' ünitesine, ‘Demokrat Parti döneminde Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler' başlıklı yeni bölüm eklendi. Derste işlenecek konular arasına, 1946-1950 seçimleri ile seçim usullerindeki değişim üzerinde durulacağı vurgulandı. Aynı dersin bir başka ünitesinde ise mülteci sorununa değinildi.



Güncellenen öğretim programlarının tamamında değerler, konu ve kazanımlarla ilişkilendirildi. Buna göre değerler tüm derslerle ilişkilendirilecek. Belirlenen değerler kitaplara girecek ve sınıflarda okutulacak. ‘Değerler eğitimi' başlığında, “Milli birlik ve dayanışma ile toplumsal uyumun temelindeki millî, manevi ve evrensel değerlerin özümsenmesi; bunların tutum ve davranışa dönüştürülerek toplumsal hayata yansıtılması giderek artan bir öneme sahiptir” ifadelerine yer verildi.



DNA ONARIMI DA ANLATILACAK



Lise kimya kitabında, ‘Kimyasal Türler Arası Etkileşimler' konu başlığı altında Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'a da yer verildi. Prof. Dr. Sancar'ın DNA'nın onarımı ile ilgili çalışmaları ve kısa biyografisi okuma parçası olarak öğrencilere verilecek. Ayrıca hayatını toplumda bir Türkçe bilinci oluşturmaya adayan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu da müfredatta unutulmadı. Sancar ve Sinanoğlu'nun bilim dünyasına katkılarının derslerde verilmesi öngörüldü.



Çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinde ‘2. Dünya Savaşı' konusuyla ilgili dikkat çekici değişiklikler yapıldı. Müfredatta, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikası ve savaş sırasında Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden, ‘İsmet İnönü' başlığı kaldırıldı. İnönü, o dönemde tüm baskılara rağmen, izlediği politikalarla Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmemesini sağlamıştı. Bu bilgiler, müfredatta olmayacak.





SPORCULAR DA MÜFREDATTA



Çağdaş Türk ve dünya tarihi kitabında, Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere de yer verildi. TÜRKSAT, Anka, Hürkuş, Göktürk, Altay gibi yerli üretimlerin üzerinde durulması ve öğrencilere araştırma yaptırılması istendi. Türkiye'nin uluslararası spor müsabakalarındaki başarıları; Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanması, Türkiye'nin Dünya Kupası başarıları, Sinan Şamil Sam'ın kıtalararası boks şampiyonluğu, Hamza Yerlikaya'nın dünya ve olimpiyat güreş şampiyonlukları, Kenan Sofuoğlu'nun Supersport dünya şampiyonluğu gibi konular da kitaplarda yerini alacak.