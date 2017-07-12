Atatürk'ün siluetini görünce İzmir Marşı'nı söylediler

Ardahan'ın Damal İlçesi'ndeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına yansımasıyla ortaya çıkan Ulu Önder Atatürk'ün siluetini, vatandaşlar İzmir Marşı ile izledi

Bu yıl 21’incisi düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' kapsamında ilk olarak, Damal ormanlığındaki festival alanında etkinlik düzenlendi. Şenliğe, Vali Mehmet Emin Bilmez, Damal Kaymakamı Vedat Yılmaz, Damal Belediye Başkanı CHP'li Ergin Önal ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Festival alanındaki programın ardından Atatürk'ün siluetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi'ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar'ın eteklerinde saat 18.00’de yansıyan silueti yüzlerce yerli ve yabancı turist izledi. Seyir alanını dolduran vatandaşlar Atatürk’ün Karadağ sırtlarına yansıyan siluetini cep telefonlarına kaydetti, özçekim yaptı. Bazı vatandaşlar, silüetin ortaya çıktığı sırada İzmir Marşı'nı söyledi.







Atatürk siluetini ilk kez fotoğraflayan Erdoğan Kumru, İstanbul’da ikamet ettiğini, ancak her yıl Atatürk’ün siluetini izlemeye geldiğini belirterek, “1975 yılında Almanya’da yaşayan bir arkadaşım, çocuğunun fotoğrafını çekerek kendisine göndermemi istedi. Fotoğrafları çektiğimde bu gölgenin olduğunu fark ettim. Tekrar geldim ve siluetin yine çıktığını gördüm. Çektiğim fotoları o zamanın Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’a gönderdim. Bu fotoğraflarla çeşitli ödüller kazandım. O zaman bu resimleri Süleyman Demirel’e, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ve birçok kurum ve kuruluşlara gönderdim” diye konuştu.