Atilla Taş tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, aralarında Atilla Taş'ın da olduğu tutuklu 13 sanığın tahliye edilmesini istedi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, Ünal Tanık, Ufuk Şanlı, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu 25 sanık, 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada sanık ve avukatların talepleri alındı.



Cumhuriyet savcısı, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması, tutukluluğun tedbir mahiyetinde bulunması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu sanıklar Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer ve Murat Aksoy'un haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine, diğer tutuklu 13 sanığın ise mevcut durumlarının devamına karar verilmesini talep etti.



Savcının talebini açıklamasının ardından söz alan tutuklu sanık Atilla Taş mahkeme heyetine hitaben "Ne olur bizi yalnız bırakmayın. Sizi seviyoruz." dedi.



21 tahliye

"FETÖ'nün medya yapılanması davası" nda Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı. Mahkeme Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Mutlu Çölgeçen, Davut Aydın ve Emre Sancan dışındaki tutuklu sanıkların tamamı için tahliye kararı verdi. Cezaevinde tutuklu 5 sanık kaldı.