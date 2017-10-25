Atilla Taş tahliye oldu: Bundan sonra şarkı söyleyerek eziyet edeceğim

FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında yargılanan Atilla Taş, yargılandığı davada dün tahliye oldu. Çıkışta açıklama yapan Taş, bundan sonra sadece şarkı söyleyerek insanlara eziyet edeceğini söyledi

FETÖ'nün medya yapılanmasına dair davaya dün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 29 sanığın yargılandığı davada Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın hakkında tahliye kararı verildi. Karar sonrası üç isim saat 00.10 sıralarında Silivri Cezaevi'nden çıktı.



Atilla Taş'ın çıkışta cezaevindeyken evlendiği eşi Meltem Taş karşıladı. Eşine uzun uzun sarılan Taş, "Bu halkın bu ülkenin nefes almaya ihtiyacı var. Demokrasi ve hukuk bir halkın soluk borusudur. Ailenizden, sevdiklerinizden daha önemli bir şey yok. Sevin, sevilin gerisi boş." dedi.





Attığı tweetler yüzünden cezaevine giren Taş, 1 milyon 700 bin takipçisi olduğunu hatırlattı ve "Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal" dedi. Bundan sonra sadece bayramlarda tweet atacağını anlatan Taş, hükümeti eleştirmesinler muhalefet etmesinler şeklinde konuştu. Bundan sonra sadece şarkı söyleyeceğini belirten Taş, şarkı söyleyerek insanlara eziyet edeceğini söyledi. Taş şöyle devam etti: "Ben yıllarca bu ülkede şarkı söyledim tutuklanmadım. Tweet attım tutuklandım. Ben bundan sonra yine müziğe döneceğim. Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum."