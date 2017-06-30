Atlas Halılarınızı Güvenle Yıkar

Profesyonel hizmet kalitesi
Halı yıkama işlemleri, profesyonel işlem basamakları dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşlem basamaklarının önemi kadar, kullanılan makineler ve temizleme sıvıları da bir o kadar önem taşıyor. Böylelikle 1 tesis sorumlusu, 3 usta ve 6 kalifiyeli eleman ile müşterilerine hizmet veren ‘’ ATLAS ‘’ halılarınızı güvenle yıkayarak, teslimatları gerçekleştirmektedir.
Evden eve teslim
Halılarınızın yıkanmasını istiyor ve kendinize ait bir aracınız yok ise, direkt olarak bizler ile iletişime gelebilirsiniz. Yine kendine ait araçları olanların da, hizmetleri bizim tarafımızdan gerçekleştirmesini isteyerek, evlerinden halıların alınması talebinde bulunarak, hizmetlerimize götürülmesini sağlayabilir. Sonrasında ise yıkama işlemleri tamamlanarak, aynı adresinize en kısa sürede telsim edilecektir.
Hijyen şartlarına uygun
Merkezimizde, yani ankara halı yıkama adresi olarak ‘’ ATLAS halı yıkama ‘’ firmasında yıkanan ürünler, el değmeden yıkanmaktadır. Otomatik makineler dahilinde yıkanması ile yine otomatik olarak kurutma makinelerinde, kırılmadan kurutularak, hazır hale getirilmektedir. Böylelikle tüm bakteri, mikrop ve partiküllerden temizlenerek, hijyen şartlarına uygun olarak teslim edilmektedir.
İletişim ve detaylar
Bahsetmekte olduğumuz ankara halı yıkama adresi ‘’ ATLAS HALI YIKAMA ‘’ hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak, yetkililerimiz ile fiyatlar hakkında görüşme yapmak üzere, iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. Merkez adresimizi ziyaret edebileceğiniz gibi, telefon numaralarımız ile bizlere ulaşmak istiyorsanız, http://atlashaliyikama.com/ olan resmi web linkimizi kullanabilirsiniz. Bu sayfa üzerinden yine firmamız hakkında tüm detaylara ulaşmanız, hizmet detaylarımıza göz atmanız kesin olarak mümkün olacaktır.