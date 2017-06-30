Atlas Halılarınızı Güvenle Yıkar

Son zamanlarda, ‘’ halı yıkama firması ‘’ olarak kendini tanıtan pek çok farklı işletme bulunsa da, elbette ki merkezleri hakkında bilgi sahibi olmadan, firma ya da firma olarak tanıtılan isimlere güven vermeniz yanlış olmaktadır. Bildiğiniz gibi, halı yıkama firması olarak kendilerini tanıtlamasından sonra, müşterilerin halılarını alarak, kayıplara karışmış olan pek çok isim biliyoruz. Bundan dolayı, hizmet sayfaları, iletişim numaraları ve referanslarına göz atmanız her daim önemli olacaktır. Sizlerde, olası problemlerden uzak ve ankara halı yıkama adresi olarak bir seçim yapmak istiyorsanız, ‘’ Atlas Halı Yıkama ‘’ ile tanışabilirsiniz.

Profesyonel hizmet kalitesi

Halı yıkama işlemleri, profesyonel işlem basamakları dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşlem basamaklarının önemi kadar, kullanılan makineler ve temizleme sıvıları da bir o kadar önem taşıyor. Böylelikle 1 tesis sorumlusu, 3 usta ve 6 kalifiyeli eleman ile müşterilerine hizmet veren ‘’ ATLAS ‘’ halılarınızı güvenle yıkayarak, teslimatları gerçekleştirmektedir.

Evden eve teslim

Halılarınızın yıkanmasını istiyor ve kendinize ait bir aracınız yok ise, direkt olarak bizler ile iletişime gelebilirsiniz. Yine kendine ait araçları olanların da, hizmetleri bizim tarafımızdan gerçekleştirmesini isteyerek, evlerinden halıların alınması talebinde bulunarak, hizmetlerimize götürülmesini sağlayabilir. Sonrasında ise yıkama işlemleri tamamlanarak, aynı adresinize en kısa sürede telsim edilecektir.

Hijyen şartlarına uygun

Merkezimizde, yani ankara halı yıkama adresi olarak ‘’ ATLAS halı yıkama ‘’ firmasında yıkanan ürünler, el değmeden yıkanmaktadır. Otomatik makineler dahilinde yıkanması ile yine otomatik olarak kurutma makinelerinde, kırılmadan kurutularak, hazır hale getirilmektedir. Böylelikle tüm bakteri, mikrop ve partiküllerden temizlenerek, hijyen şartlarına uygun olarak teslim edilmektedir.

İletişim ve detaylar

Bahsetmekte olduğumuz ankara halı yıkama adresi ‘’ ATLAS HALI YIKAMA ‘’ hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak, yetkililerimiz ile fiyatlar hakkında görüşme yapmak üzere, iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. Merkez adresimizi ziyaret edebileceğiniz gibi, telefon numaralarımız ile bizlere ulaşmak istiyorsanız, http://atlashaliyikama.com/ olan resmi web linkimizi kullanabilirsiniz. Bu sayfa üzerinden yine firmamız hakkında tüm detaylara ulaşmanız, hizmet detaylarımıza göz atmanız kesin olarak mümkün olacaktır.