Atlı jandarmalar Kapadokya'da eğitiliyor

Turistik bölgelerde asayiş görevi yürüten atlı jandarma timleri, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde zorlu bir eğitim süreciyle göreve hazırlanıyor

Özellikle turizm bölgelerinde suç ve suçlularla mücadelede motorlu taşıtların kullanılmadığı alanlarda görev yapan atlı jandama timleri, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitiliyor.



Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde 1998 yılında faaliyete başlayan, 2003 yılından itibaren ise bölük konuşlandırılan JAKEM Komutanlığında atlar, turizm bölgelerindeki emniyet ve asayiş hizmetlerinde etkin şekilde kullanılmak üzere eğitimden geçiriliyor.



Tarihi binicilik kültürünü canlı tutmayı amaçlayan jandarma atlı birlikleri, suç ve suçlularla mücadelede motorlu taşıtların kullanılmadığı bölgelerde görev yaparken atın sağladığı ulaşım kolaylığı ve psikolojik üstünlükten faydalanıyor. Yaz aylarında ülkenin çeşitli yerlerinde görev alan atlı jandarmalar, yılın diğer dönemlerinde başarıyı artıracak çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor.



Bünyesinde atlı jandarma bulunan Avrupa ülkeleri içinde en gelişmiş asayiş eğitim parkuruna sahip JAKEM'de binicileriyle eğitime alınan atlar, asayiş parkurundaki 13 istasyonda atılan cisimlere, pankart ve gürültüye, hareketli zemin, duman ve sise alıştırma, engel atlama, ışık ve sese duyarsızlaştırma, tünel geçme, göğüsle itme, su kanalından geçiş etaplarında zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor.



Eğitim parkuru dışında ise Kapadokya'daki turistik merkezlerde araziye uyum eğitiminden geçirilen atlara, sabahın ilk ışıklarıyla Göreme beldesinde sıcak hava balonlarının uçuş alanlarında peribacalarıyla kaplı vadiler arasında gezinti yaptırılarak kalabalık ve sesli ortamlara alıştırılıyor.



Eğitimlerini binicileri nezaretinde sürdüren atlar içinde başarılı olanlar, turistik merkezlerdeki devriye hizmetinin yanı sıra tarihi eser kaçakçılığının olabileceği sit alanlarında, kara ve su avcılığı bakımından önem arz eden bölgelerde, milli parklarda, yangına karşı hassas ormanlık alanlarda ve toplumsal olaylara müdahale durumlarında görevlerini icra ediyor.



Atlar, eğitim süresi boyunca yanlarında olan binicileri ile mayıs-ağustos döneminde Nevşehir, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Muğla, Kilis ve Kütahya'da görevlendiriliyor.