ATM'lerde kartları kopyalayarak 52 bin dolandırdılar

Mersin'de bankalara ait 7 ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştirerek, başkalarının hesabından 52 bin 650 lira para çektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

ATM'lerde kartları kopyalayarak 52 bin dolandırdılar
18 Ekim 2018 Perşembe 11:02

Yenişehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ATM'de kart kopyalama düzeneği tespit etti.

Kartı kopyalanan 8 kişinin hesabından 52 bin 650 lira çekildiğini belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı. 

Kent genelindeki ATM'lerde teknik ve fiziki takip başlatan polis, makinelere kopyalama düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla U.Ö'yü gözaltına aldı. 

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 4 kart kopyalama aparatı, 4 batarya, 4 gizli kamera düzeneği devresi, 9 hafıza kartı ve 1 sabit disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dolandırıcılıkla ilgili 3 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #banka #kart #dolandırıcı #kopyalama #kredi kartı
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