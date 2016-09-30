Mimarlık, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği vb. meslekler de ya da teknik çizimin işin içinde olduğu her türlü meslekte Autocad programı kullanılmaktadır. Birçok yapı, plan projenin çizimi bu programı aracılığı ile yapılmaktadır. Fakat programı bilgisayara kurduktan sonra kendi başınıza öğrenmeniz kesinlikle imkânsızdır. Bu yüzden Autocad kursu bulup, tüm bilgilerin o kursta öğrenilmesi en iyi yol olacaktır.

3D Max Kursu

Oyun programlama, animasyon yapma, animasyon çizgi filmleri yapma gibi birçok alanda 3D Max programı kullanılmaktadır. Bu programda üst düzey karakterler ya da hayali nesneler tasarlayıp, bu çizimlerinize programda mevcut olan iskelet sistemi sayesinde animasyonlar verebilirsiniz. Tabi ki de tüm bunları yapabilmek için öncelikle bu programı kullanmasını en iyi derecede bilmeniz gerekmektedir. 3D Max kursu ile bu bilgileri çok rahat bir şekilde elde edebilirsiniz.

Excel Kursu

Birçok şirket eleman arayışına girdiği zaman, özellikle de bilişim sektörü üzerine çalışan bir şirket ise elemanların Office programlarını çok iyi bir şekilde bildiklerini varsayarak işe alıyorlar. Office programları içerisinde en karmaşık yapıya sahip olanı exceldir. Excel içerisinde barındırmış olduğu birçok fonksiyon, formül sayesinde gerekli olan çoğu işlemi gerçekleştirmektedir. Bu bilgileri excel kursu ile çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Excel ile alakalı detaylı bilgilere buradan biladim.com ulaşabilirsiniz.