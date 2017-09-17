Av tüfeğini kalbine ateşleyip intihar etti

BURSA’da bir süredir psikolojik tedavi gören evli ve iki çocuk babası 35 yaşındaki Orhan Tazefidan, kalbine dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi

Olay merkez Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi Şehir Caddesi'nde meydana geldi. Makine imalatı yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Orhan Tazefidan, sabah uyandıktan sonra bir süre çocuklarıyla oynadı, doha sonra onları eşiyle alt katta oturan anne ve babasının evine kahvaltıya gönderdi. Daha sonra yatak odasına giren Orhan Tazefidan, saat.10.30 sıralarında evde bulunan av tüfeğini kalbine dayayıp, ateşledi. Silah sesi üzerine üst kata çıkan yakınları, Orhan Tezfidan'ın kanlar içindeki cesedini yatak odasında buldu. Olay yerinde polis ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Orhan Tazefidan’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







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