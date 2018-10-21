Ava çıktı, tüfeğinin ateş almasıyla vurularak öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, arkadaşlarıyla ava giden Serdar Sarıtaş'ın (18) elindeki av tüfeği, ayağı kayıp yere düşünce ateş aldı. Göğsünden vurulan Sarıtaş, yaşamını yitirdi

Ava çıktı, tüfeğinin ateş almasıyla vurularak öldü
21 Ekim 2018 Pazar 14:27

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Şuhut'a bağlı Balçıkhisar ile Bademli köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Serdar Sarıtaş, arkadaşlarıyla birlikte dağlık alanda avlanmaya gitti. Arazide ilerleyen Sarıtaş'ın elindeki av tüfeği, iddiaya göre, ayağının kayması sonucu yere düşünce ateş aldı. Göğsünden yaralanan Sarıtaş'ı gören arkadaşları, ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sarıtaş, kurtarılamadı. Sarıtaş'ın cansız bedeni, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdar Sarıtaş'ın, Çobankaya köyü muhtarı Hamza Sarıtaş'ın oğlu olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #av #avcı #tüfek #ateş #afyonkarahisar
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