AVM'nin 9'uncu katından düşerek can verdi

Adana’da 9 katlı mağazanın en üst katından düşen Selver Deviren (42), hayatını kaybetti. Deviren’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

AVM'nin 9'uncu katından düşerek can verdi
28 Ekim 2018 Pazar 13:04

Olay, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı bir alışveriş mağazasına gelen Selver Deviren, en üst kattaki kafeye oturdu, bir süre sonra da balkona çıktı. Deviren'in balkona çıkışından kısa süre sonra dışarıdan bir ses geldi. Kafe çalışanları balkona çıktıklarında Selver Deviren’i beton zeminde hareketsiz yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selver Deviren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Selver Deviren'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Deviren'in kaza sonucu düşerek mi öldüğü, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avm #9.kat #düştü #öldü
Önceki Haber
Kadın ayakkabılarından heykel yapıyor
Sonraki Haber
İzmir'de 2. el bisiklet pazarı kuruldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.