Avukatların Görev ve Sorumlulukları

Avukatlar, insanların-kurumların birbiriyle veya devletle olan anlaşmazlıklarına çözüm bulmak amacıyla eğitilmiş, hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş çok önemli meslek erbaplarıdırlar

Toplumun her kesimi tarafından ihtiyaç duyulan avukatlar, genellikle mahkemelerde ve resmi makamlarda müvekkillerini savunma görevi üstlenir. Çalışma alanları bürolar ve mahkemeler gibi kapalı alanlar olsa da bazen saha araştırması ve keşif araştırmaları yapmak için dışarıda da dolaşabilirler.

En saygın meslekler arasında bulunan avukatlığın eğitim süreci de bir o kadar zordur ve sabır gerektirir. Üniversite kurumlarının Hukuk fakültelerinde verilen uzun ve yorucu eğitim sonucu, avukatlar üst düzey akademik ve hukuki bilginin yanı sıra sözel hitabet ve muhakeme yeteneklerini de geliştirirler. Eğitim süresince; suçlu davalarının bulunduğu ceza hukuku, boşanma davalarının bulunduğu aile hukuku ve iş davalarının bulunduğu tazminat hukuku gibi hukuk dallarında pek çok teorik ve pratik eğitim alırlar.

Mezun olan genç avukatlar, yasal stajlarını tamamladıktan sonra belli bir alan seçerek uzmanlaşma yoluna gidebilirler. Son zamanlarda sayısı çok artan boşanma davalarına bakan boşanma avukatları buna örnek verilebilir. Bir boşanma avukatı, evliliklerin son bulmasına neden olan anlaşmazlıklar konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Pek çok farklı olay sonucunda oluşan birbirinden farklı anlaşmazlıklarla ilgilenmek bu birikimi gerektirir. Hiçbir olay birbirinin kopyası değildir ve her olayı analiz etmek, doğru sonuca vardırmak adalet ve hukuk sistemine güvenilmesi için önemli bir etkendir.

Türkiye’nin dört bir köşesinde bulunan binlerce avukat, halkımızın adaleti bulması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bir Konya boşanma avukatıyla, İstanbul’daki bir ceza avukatı aynı etik değerler ve hukukun üstünlüğü ilkesi için canlarını dişine takarlar. Avukatlar ve hukukun üstünlüğü olmadan toplumlar düzen halinde olamaz ve gelişemezler. Bu kadar önemli bir meslek icra eden tüm hukukçuların zorluklarla dolu hayatları müvekkillerinden aldıkları küçük bir teşekkürle aydınlanmaya yeter.



