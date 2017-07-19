Ayak bileklerinden bıçaklanıp, yol kenarına atıldı

İzmit'te 79 yaşındaki Bahri Bilgel, ayak bileklerinde bıçak yarası olduğu halde yol kenarında bulundu. Hastaneye kaldırılan Bahri Bilgel kan kaybından yaşamını yitirdi

Ayak bileklerinden bıçaklanıp, yol kenarına atıldı

Bugün öğle saatlerinde, İzmit Arızlı mevkiinde yol kenarında yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi ayak bileklerinde kesikler bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Bilgel yapılan müdahalelere rağmen kan kaybından öldü. Bahri Bilgel'in bacaklarının arasında duran ekmek bıçağı incelenmek üzere alındı. İzmit İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #ölüm
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