Ayçiçekleri açtı, tarlalar sarıya boyandı

Trakya'da "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yarısına yakınını karşılayan Trakya'da ekilen ayçiçek tohumları çiçek açmaya başladı.



Bazı bölgelerde "günebakan", Trakya'da da "göndöndü" diye de anılan ayçiçeğinin toprağın sürülmesi sonrası organik dengeyi sağlamak amacıyla gübrelenmesinin ardından nisan ayının ilk haftalarında toprağa bırakılan tohumları önce boy verdi, sonra da çiçek açtı.



Yabancı otla mücadele, çapalama, tekleme, sulama, hastalıklarla mücadele olmak üzere zorlu bir yolculuğun ardından çiçeklenen, yerel tabirle "kafa çıkaran" ayçiçeği Trakya'yı sarıya boyadı.



TÜİK'in geçen yıl yayımladığı verilere dayanarak, Türkiye'de 51 ilde ekilen ayçiçeğinin yüzde 41'i Trakya'da üretildi. Tekirdağ'da 267 bin 12 ton, Edirne'de 226 bin 573 ton ve Kırklareli'nde 188 bin 998 ton olmak üzere Trakya'da 682 bin 583 ton ayçiçeği üretildi. Tekirdağ ve Edirne, Türkiye'de en çok ayçiçeği üretilen yer olurken, Kırklareli 4. sırada yer aldı.



Bu yıl da Trakya'nın Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yarısına yakınını karşılayacağı tahmin ediliyor.