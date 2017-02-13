Ayda 53 TL ödeyene ailecek sağlık hizmeti!

Büyükanne maaşı, GSS borcu, yaşı bekleyen emekliler için yeni düzenlemeler yolda

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu iki müjde verdi. İlk sevindirici haberi yaş bekleyen emeklilere veren Müezzinoğlu, bu durumda olup sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen rakamları indireceklerini ifade etti. Bakan Müezzinoğlu en yüksek 427 TL ve en düşük rakam 71 TL'lik ödemek zorunda kalanların sadece 53 TL ödemeleri durumda ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacağını kaydetti. Bakan Müezzinoğlu, Genel Sağlık Sigortası'nda yapılacak değişikliğin bu ay sonunda yapılacağını ve uygulamaya geçeceğini açıkladı. Uygulama kamu dışında özel ve üniversite hastanelerinde de geçerli olacak.

Ayda 53 TL'ye sağlık hizmeti

Torun bakana maaş