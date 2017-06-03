Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'ne gözaltı!

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Iğdır'da güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, 3 gün önce arkadaşlarının yanına geldiği Iğdır'da bu sabah gözaltına alındı. Gözaltına alınan İlker Yücel emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gelişmeliri Twitter hesabından duyuran İlker Yücel, “Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım" diye yazdı.



